BVB: Kehl deutet Last-Minute-Deal an

Borussia Dortmund könnte aufgrund der Verletzung von Filippo Mané noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden. „Das sah nicht gut aus bei Mané. Es wird länger dauern als nur eine Woche. Wenn er sich nicht verletzt hätte, hätten wir auf dem Transfermarkt nichts mehr gemacht. Wir werden die Untersuchung morgen abwarten und müssen trotzdem verantwortungsvoll mit der Situation umgehen“, betonte Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem gestrigen 3:2-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit dem Ausfall des Innenverteidigers vergrößern sich die Sorgen von BVB-Trainer Niko Kovac. Zuletzt beorderte der FC Chelsea Aarón Anselmino (20) zurück, Mané sollte die Rolle des abgewanderten Argentiniers einnehmen. Gegen Heidenheim verletzte sich der 20-Jährige beim zwischenzeitlichen 1:1 jedoch und musste in der Folge ausgewechselt werden.