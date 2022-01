Demir könnte „das Zehnfache verdienen“

Yusuf Demir ist zurück bei Rapid Wien und das trotz lukrativer Angebote anderer Vereine. Sein Berater Emre Öztürk sagt in der ‚Kronen Zeitung‘ über Demirs Verbundenheit zu seinem Jugendverein: „Es gab viele Angebote, er hätte auch das Zehnfache verdienen können, aber er wollte nur zu Rapid. Er muss sich wohlfühlen. Er will nur unbedingt wieder spielen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach seinem Gastspiel beim FC Barcelona kehrte der 18-Jährige vor einigen Tagen nach Österreich zurück und verlängerte postwendend bis 2024 beim Hauptstadt-Klub. In Barcelona war Demir nach vielversprechendem Start in den vergangenen Monaten nicht mehr zum Zug gekommen. Zuletzt waren auch einige Bundesligisten mit dem Flügelspieler in Verbindung gebracht worden.