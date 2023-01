Klopp über einen Bellingham-Transfer & den Bundestrainer-Job

Das verflixte siebte Jahr. Jeweils nach sieben Jahren war für Jürgen Klopp beim FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund Schluss und auch beim FC Liverpool läuft es genau jetzt, in der siebten Saison unter der Führung des 55-Jährigen, nicht gut. Zuletzt verloren die Reds mit 1:3 beim FC Brentford, das Resultat ist Tabellenplatz acht.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Der Ansatz mit sieben Jahre Mainz und Dortmund und jetzt sieben Jahre Liverpool ist naheliegend“, gibt Klopp im Interview mit der ‚Sport Bild‘ zu, fügt aber an: „Aber wenn ich gemerkt hätte, dass es meinetwegen jetzt auch nach sieben Jahren hier in die falsche Richtung läuft, wäre ich der Erste gewesen, der gegangen wäre.“

Lese-Tipp

Topklubs stehen Schlange: Auch Bayern an Koné dran

Angst um seinen Job hat er nicht: „Ich war mir bewusst, dass es aktuell eine Übergangszeit ist. Deshalb sind der Verein und ich uns darüber einig, dass ich am Steuer bleibe und wir das Ganze mittel- bis langfristig betrachten.“ Das heißt, dass die Liverpooler unter der Anleitung des gebürtigen Stuttgarters den Kader umbauen werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ein toller Spieler“

Möglicherweise mit Jude Bellingham von Borussia Dortmund, der seit geraumer Zeit in Liverpool heiß gehandelt wird. „Jude ist ein toller Spieler, den wir natürlich kennen. Wir wären ja blöd, wenn wir ihn nicht auf dem Schirm hätten. Aber mehr gibt es dazu aktuell nicht zu sagen“, so Klopp über den BVB-Star.

Berichte über ein angebliches Treffen mit dem 19-Jährigen weist er zurück: „Diese Dinge gehen ja gar nicht, weil er bei Borussia Dortmund unter Vertrag steht und das ohne Einverständnis nicht geht. Es stimmt also nicht.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Apropos Vertrag: Bis 2026 ist Klopp noch an Liverpool gebunden. Und wenngleich er an der Anfield Road fest im Sattel sitzt, wird seine Zeit dort irgendwann enden. Wenn es irgendwann einmal soweit ist, würden sich nicht wenige den 55-Jährigen als neuen Bundestrainer wünschen. Auch im Zuge des deutschen WM-Aus vor einem Monat fiel der Name Klopp immer wieder in Diskussionen um ein mögliches Erbe von Hansi Flick.

Zukünftiger Bundestrainer?

Die ‚Sport Bild‘ spricht ihn auf die Thematik an. „Das ist eine komische Situation, die einerseits ganz nett und andererseits ganz schwierig ist. Ich will nicht den Eindruck erwecken, als wäre es der letzte Job, den ich machen will. Es gibt auch schlimmere Sachen, als als möglicher Bundestrainer genannt zu werden“, so Klopp.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und weiter: „Auf jeden Fall ist es besser, als wenn es hieße: Es können alle machen, aber der auf gar keinen Fall. Aber ich bin ein extrem verantwortungsbewusster Mensch. Und ich bin in Liverpool in der Verantwortung und kann nicht einfach, weil mir danach ist, mal sagen: Ich bin jetzt weg hier. Das kriege ich nicht hin.“

Ausschließen möchte er ein Engagement als Bundestrainer aber nicht: „Zeitlich hat es bisher halt nie geklappt. Ich habe es schon öfter gesagt: Es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass ich irgendwann mal Bundestrainer werde. Aber es muss passen. Und das hat es bisher nicht.“ Zudem möchte er nach seiner Zeit in Liverpool ein Sabbatical einlegen, wie er noch einmal der ‚Sport Bild‘ bestätigt. Und danach? „Schauen wir mal.“