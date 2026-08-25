Mega-Ablöse: Tottenham holt Savinho

Tottenham Hotspur legt in der Offensive noch einmal kräftig nach. Savinho wechselt von Manchester City zu den Nordlondonern. Die Ablösesumme für den 22-Jährigen beträgt dem Vernehmen nach inklusive Bonuszahlungen fast 100 Millionen Euro. Für die Cityzens, die vor zwei Jahren 25 Millionen Euro für den Brasilianer bezahlten, bedeutet dieser Deal ein sattes Transferplus.

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Welcome to Tottenham, Sávio 🤍 pic.twitter.com/cluPZrKRHc — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 25, 2026

Savinho stand bei Tottenham schon länger auf dem Zettel. Bereits im Vorjahr hatten die Spurs ein 70-Millionen-Angebot für den Flügelspieler unterbreitet.

In der vergangenen Spielzeit kam Savinho bei Manchester City meist nur als Einwechselspieler zum Einsatz. In 36 Pflichtspielen erzielte der Dribbelkünstler vier Tore und bereitete drei weitere vor.

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Der Linksfuß ist der siebte Neuzugang im Team von Roberto De Zerbi. Insgesamt verzeichnet der Hauptstadtklub in diesem Sommer Transferausgaben von bisher über 350 Millionen Euro. Citys Omar Marmoush (27) wird Savinho schon bald folgen und ebenfalls bei den Spurs unterschreiben.