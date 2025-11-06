Gala will Messi | Dokumentation verhindert Eriksen-Transfer

Größenwahn am Bosporus

Seit nun einigen Jahren sorgt Galatasaray mit immer größeren Transfers für Aufsehen. Allein diesen Sommer konnten mit Victor Osimhen, Leroy Sané und Ilkay Gündogan drei bekannte Namen in die türkische Metropole gelockt werden. Das Geld sitzt beim ambitionierten Istanbul-Klub offenbar locker. Doch den größten Fisch möchte man im Januar an Land ziehen.

Wie ‚Fotomac‘ berichtet, ist Gala an einer Verpflichtung von Lionel Messi im Winter interessiert. Der argentinische Weltmeister könnte für vier Monate an den Bosporus kommen, um sich während der Pause in der MLS in der Süper Lig für die WM 2026 fitzuhalten. Dem Blatt zufolge haben Berater den 38-jährigen Offensivspieler bereits bei Gala angeboten, das die Situation aufmerksam beobachte. Gewisse Fans dürften die Weltherrschaft ausrufen, sollte dieser Transfer wirklich zustande kommen.

Ich bin Fußballer

Christian Eriksen ist wahrscheinlich der beste dänische Fußballer der vergangenen Dekade. Nichtsdestotrotz stand er im Sommer ohne Verein da, nachdem sein Vertrag bei Manchester United ausgelaufen war. Inzwischen läuft er für den VfL Wolfsburg in der Bundesliga auf, doch auch der AFC Wrexham war an den Diensten des Mittelfeldspielers interessiert. Ein Transfer scheiterte allerdings auch an einem kuriosen Grund.

Laut ‚The Athletic‘ sorgte unter anderem die Dokuserie des Zweitligisten für Widerstand bei Eriksen. Der Mittelfeldregisseur hatte Sorge, dass die Engländer mehr seine Story rund um seinen Herzstillstand interessiert als seine eigentlichen fußballerischen Fähigkeiten. Zudem wollte der 33-Jährige Erstligafußball spielen. Bei den Wölfen kann er dies, rosig sieht es dort aber aktuell nicht aus.