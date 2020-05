Flick über den Neuer-Deal

Hansi Flick ist über die Vertragsverlängerung von Manuel Neuer hocherfreut. „Alle hier bei Bayern wissen, dass Manuel der beste Torhüter ist. Wir freuen uns, dass er seinen Vertrag verlängert hat“, sagte der Cheftrainer des FC Bayern auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Eintracht Frankfurt (Samstag, 18:30 Uhr).

Am Mittwoch verlängerte Neuer seinen Vertrag in München bis 2023. Mit Alexander Nübel gibt es ab der kommenden Saison einen neuen Konkurrenten für den 34-jährigen Bayern-Kapitän. Daraus, dass Neuer für ihn die klare Nummer eins, machte Flick bereits in den vergangenen Wochen kein Geheimnis.