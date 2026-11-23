Eintracht Frankfurt kommt bei der Verpflichtung seines neuen Sportvorstands Joti Chatzialexiou deutlich günstiger weg als bisher angenommen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, überweisen die Hessen für die Dienste des Krösche-Nachfolgers insgesamt weniger als 300.000 Euro Ablöse an den 1. FC Nürnberg. Bisher hieß es, dass die SGE knapp 500.000 Euro zahlen muss, zuzüglich eines Aufschlags, damit der neue Mann bereits am 1. Dezember starten darf und nicht erst zum Februar.

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Die Gesamtsumme fällt jedoch deutlich geringer aus. Am 2. Dezember ist der erste öffentliche Auftritt von Chatzialexiou für die Eintracht geplant, der 50-Jährige stellt sich auf einer Antrittspressekonferenz den Fragen der Medien. Sein Vorgänger bringt dem Bundesligisten indes eine deutlich höhere Ablöse ein. Wie nun bekannt wurde, überweist der AC Mailand vier Millionen Euro für Markus Krösche.