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Ligue 1

PSG-Stürmer vor Sommerabgang

von Martin Schmitz - Quelle: Fabrizio Romano
Gonçalo Ramos im Trikot von Paris St. Germain @Maxppp

Gonçalo Ramos könnte sich im Sommer umorientieren. Wie Fabrizio Romano berichtet, ist ein Abschied des Angreifers von Paris St. Germain trotz eines laufenden Vertrags bis 2028 denkbar. Mehrere Klubs sollen den Beratern des portugiesischen Nationalspielers bereits ihr Interesse bekundet haben. Dieser möchte endlich Stammspieler werden, zur Not bei einem anderen Verein.

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Bereits im Winter kokettierte der 24-Jährige mit einem Abgang vom Scheichklub. Mehrere Premier League-Vereine und der AC Mailand waren interessiert, doch PSG wollte Ramos ohne einen qualitativ ebenbürtigen Ersatz nicht abgeben. Eine neue Gelegenheit wird sich nun im Sommer ergeben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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