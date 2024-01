Darmstadt: Rückendeckung für Lieberknecht

Beim SV Darmstadt will man von einer Trainerdiskussion nichts wissen. Präsident Rüdiger Fritsch stellt im ‚kicker‘ klar: „Einen Trainer werden wir in Darmstadt sicher nicht rausschmeißen, wenn er die erste Bundesliga nicht in Schutt und Asche spielt. Es geht um Kontinuität. Wir wissen, dass Torsten Lieberknecht in allen Facetten sehr gut zum Verein passt.“ Lieberknecht steht seit der Saison 2021/22 am Böllenfalltor an der Seitenlinie, führte den Verein in der vergangenen Spielzeit in die Bundesliga, steht mit den Lilien dort nun aber auf dem letzten Tabellenplatz.

Fritsch sagt: „Natürlich gibt es diese berühmten Gesetze des Fußballs, aber das sind andere Konstellationen. Wir können hier doch nicht irgendetwas infrage stellen, wenn wir uns in Sichtweite zu unserem ausgerufenen Ziel befinden. Ich glaube, dass die Fans, die sich auskennen, das genauso einordnen, wie wir das jetzt gerade tun.“ Mit dem auf Relegationsplatz 16 liegenden FSV Mainz 05 ist Darmstadt punktgleich, der Rückstand zu Rang 15 beträgt drei Punkte.