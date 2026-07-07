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Bundesliga

30 Millionen: Einigung im Gruda-Poker

Im Transferpoker um Brajan Gruda ist der entscheidende Durchbruch geglückt. Der Offensivspieler bleibt bei RB Leipzig.

von David Hamza - Quelle: Sky
1 min.
Brajan Gruda jubelt ausgelassen @Maxppp

Brajan Gruda wird auch in der kommenden Saison das Trikot von RB Leipzig tragen. Nach Informationen von ‚Sky‘ ist sich der Bundesligist mit Brighton & Hove Albion grundsätzlich über einen Transfer des offensiven Mittelfeldspielers einig.

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Es soll sich um eine Leihe mit Kaufpflicht handeln, die unter gewissen Bedingungen greift. Tritt dieser Fall ein, fließen laut ‚Sky‘ 25 bis 30 Millionen Euro aus Leipzig nach Brighton.

Gruda lief bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison leihweise für RB auf (14 Spiele, drei Tore, drei Assists). Brighton hatte den Linksfuß vor zwei Jahren für über 31 Millionen Euro von Mainz 05 verpflichtet, der nachhaltige Durchbruch in England blieb Gruda verwehrt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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