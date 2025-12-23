Mini-Ablöse: Leipzig lässt Haidara ziehen

RB Leipzig wird Amadou Haidara ein halbes Jahr vor Vertragsende los. Der RC Lens gibt die Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers, der aktuell mit Mali am Afrika-Cup teilnimmt, offiziell bekannt. Vom französischen Erstligisten wird der 27-Jährige mit einem bis 2029 datierten Kontrakt ausgestattet. In der laufenden Saison kam der Rechtsfuß, für den RB immerhin noch bis zu drei Millionen Euro Ablöse kassiert, bislang kein einziges Mal zum Einsatz.

2019 war Haidara für 19 Millionen Euro von Partnerklub RB Salzburg nach Leipzig gewechselt. Nach 222 Pflichtspielen, 15 Toren und 13 Assists geht die Zusammenarbeit nun zu Ende. Leipzig-Manager Marcel Schäfer sagt: „Doudou war über viele Jahre ein sehr wichtiger Spieler für RB Leipzig. […] Er hat im letzten halben Jahr, das für ihn persönlich nicht einfach war, einmal mehr seinen einwandfreien Charakter unter Beweis gestellt, sich nie hängen lassen und vorbildlich verhalten. Daher wünschen wir ihm für den Afrika-Cup und seinen nächsten Schritt beim RC Lens selbstverständlich sportlich wie persönlich maximalen Erfolg.“