Noll-Poker entschieden

Torhüter Nahuel Noll wird in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen. Laut dem ‚kicker‘ verleiht die TSG Hoffenheim den 23-Jährigen für eine Saison an den SC Paderborn, ‚Sky‘ bestätigt die Meldung. Er ersetzt damit Dennis Seimen (20), der nach seiner Leihe zum VfB Stuttgart zurückkehrt.

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In der vergangenen Saison spielte Noll für Hannover 96, jetzt folgt der persönliche Aufstieg in die Bundesliga. Vertraglich ist der 1,91 Meter große Schlussmann noch bis 2028 an die TSG gebunden. 96 war bis zuletzt an einer Weiterbeschäftigung interessiert.