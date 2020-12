Leipzig bindet Wosz

RB Leipzig setzt langfristig auf Joscha Wosz. Wie der Bundesliga-Dritte mitteilt, hat das 18-jährige Eigengewächs einen Profivertrag bis 2024 unterschrieben. Woszs ursprünglicher Kontrakt wäre am Saisonende ausgelaufen.

In dieser Saison kam der Mittelfeldspieler schon zweimal in der Bundesliga zum Einsatz – jeweils auf der ungewohnten Außenverteidiger-Position. Für RB spielt Wosz bereits seit 2015. Auch für die U17 des DFB war er bereits am Ball.