Eigentlich ist alles für Ellyes Skhiris Rückkehr zum 1. FC Köln angerichtet. Eintracht Frankfurt hat den Abschied des 31-jährigen Sechsers schon am Donnerstag angekündigt, zudem sollen sich die Vereine einig sein. Doch allem Anschein nach zögert Skhiri mit der Köln-Zusage.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mehr noch: Die ‚Bild‘ geht davon aus, dass der 86-fache tunesische Nationalspieler eine andere Top-Option auf dem Tisch liegen hat. Entsprechend hält der FC Ausschau nach Alternativen.

Zu denen gehört offenbar weiterhin Mexiko-Kapitän Edson Álvarez (28) von West Ham United, der aber vermutlich zu teuer ist. Realistischer ist dagegen eine Zusammenarbeit mit Rani Khedira (32), mit dem sich die Kölner laut der ‚Bild‘ ebenfalls beschäftigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schnäppchen aus der Hauptstadt

Der defensive Mittelfeldspieler, der vor einigen Monaten mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht worden war, bog bei Union Berlin kürzlich in sein letztes Vertragsjahr ein. Khedira soll in der Domstadt aber nur ein heißes Thema werden, wenn weder Skhiri noch Álvarez an Bord geholt werden können.