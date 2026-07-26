Auch Bayer mischt bei Mbaye mit

Neben Borussia Dortmund und RB Leipzig (FT berichtete) befasst sich offenbar auch Bayer Leverkusen mit Ibrahim Mbaye (18) von Paris St. Germain. ‚RMC‘ zufolge gehört der Werksklub zum illustren Kreis, der sich für den talentierten Offensivspieler interessiert.

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Mit in der Verlosung befinden sich zudem zahlreiche Premier League-Riesen, darunter Manchester City, der FC Chelsea, der FC Liverpool sowie Tottenham Hotspur. Mbaye will den amtierenden Champions League-Sieger in diesem Sommer zwei Jahre vor Vertragsende verlassen.

PSG steht einem Verkauf des senegalesischen WM-Teilnehmers offen gegenüber. Das kolportierte Preisschild über 50 Millionen Euro hat es allerdings in sich. Eher unwahrscheinlich, dass die Bundesligisten in diesen Sphären mitbieten wollen.