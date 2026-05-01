Laimer-Poker: Bayern macht einen Fehler

Ablösefreie Abgänge von Dayot Upamecano (27) und Alphonso Davies (25) hat der FC Bayern in jüngster Vergangenheit verhindert – nach zum Teil äußerst hartnäckigen Verhandlungen. Das Abwehr-Duo eint, dass es nun nicht nur knapp 20 Millionen Euro jährlich verdient, sondern im Zuge der Unterschriften auch ein ordentliches Handgeld kassierte. In Zukunft wollen die Münchner Verträge in dieser Größenordnung aber wohl nicht mehr so einfach vergeben.

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Um ein Exempel zu statuieren, hat sich die Führungsetage ausgerechnet Konrad Laimer ausgesucht. Der Allrounder soll einen Gehaltssprung von acht bis neun auf zwölf bis 15 Millionen Euro fordern. Der 28-Jährige selbst spricht in diesem Kontext auch von einer gewissen Wertschätzung, die er sich in Anbetracht seiner Entwicklung wünscht. An der Säbener Straße will man aber angeblich nicht nachgeben.

Mehr noch: Wie dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ zu entnehmen ist, würden die Bayern den Österreicher im Sommer sogar verkaufen oder 2027 ablösefrei ziehen lassen, sofern eine Verlängerung ausbleibt – das wäre ein fataler Fehler.

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Abgang wäre fatal

Laimer hat in dieser Saison nochmal eine Schippe draufgelegt und steht sinnbildlich für die Leistungsexplosion unter Cheftrainer Vincent Kompany. Nicht nur aufgrund seiner Laufstärke und Aggressivität gegen den Ball, sondern auch seiner offensiven Vorstöße (15 Torbeteiligungen in 42 Pflichtspielen) avancierte der 56-fache Nationalspieler zu den Erfolgsgaranten. Nicht zuletzt beim 4:5 gegen Paris St. Germain erwies sich Laimer als stabilster Außenverteidiger.

Gehaltsverhandlungen gehören in der Branche zum täglich Brot. Mit der knallharten Laimer-Entscheidung könnten sich die Bayern aber ein Eigentor geschossen haben. Denn natürlich weiß die Spielerseite den taktischen Kniff einzuordnen und sondiert womöglich schon den Markt nach Alternativen.

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Angesichts seiner Qualitäten dürften Laimer einige Türen offen stehen. Der Rekordmeister wiederum wird wohl kaum adäquaten Ersatz zu einem angemessenen Preis finden. Und sollte deshalb tunlichst eine Verlängerung mit dem Leistungsträger forcieren, statt an der falschen Ecke zu sparen.