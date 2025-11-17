Flick heiß auf El Mala

Der Name Saïd El Mala ist nicht nur innerhalb Deutschlands in aller Munde, auch internationale Top-Klubs haben den Shootingstar der Saison 2025/26 längst auf dem Zettel. Borussia Dortmund und der FC Bayern haben ihr Interesse hinterlegt, auch Paris St. Germain, Manchester City, der FC Chelsea und etliche weitere Top-Vereine sind im Rennen.

Aus Spanien war noch eher weniger zu hören, doch das ändert sich jetzt. Denn die ‚Sport‘ berichtet, dass Hansi Flick und der FC Barcelona den 19-Jährigen vom 1. FC Köln für die kommende Saison auf der Liste haben. Bei den Katalanen könnte er die Konkurrenzsituation auf der Außenbahn anheizen und Marcus Rashford (28) ersetzen.

Der Engländer ist nur bis Saisonende ausgeliehen und könnte im Gesamtpaket zu teuer werden. Günstiger wird El Mala wohl auch nicht, dafür ist er aber neun Jahre jünger und somit langfristig die attraktivere Option. Allerdings steht bereits eine Ablösesumme von 60 Millionen Euro im Raum. Fraglich, ob sich die klammen Katalanen den Kölner leisten können.