Zwei Klubs im Rennen um Paulis Vasilj

von Daniel del Federico - Quelle: Sport Bild
Nikola Vasilj steht beim FC St. Pauli zwischen den Pfosten @Maxppp

Nikola Vasilj hat sich offenbar in den Fokus mehrerer Premier League-Klubs gespielt. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, beobachten sowohl Brighton & Hove Albion als auch der FC Brentford den 29-jährigen Torhüter. Beide Klubs waren in den vergangenen Jahren bereits vermehrt auf dem deutschen Markt aktiv.

Vasilj war im Sommer 2021 ablösefrei von Zorya Lugansk aus der Ukraine zu St. Pauli gewechselt. Seitdem absolvierte er 141 Pflichtspiele für die Kiezkicker und ist auch in dieser Saison die unumstrittene Nummer eins. Der Vertrag des Bosniers läuft dem Vernehmen nach bis 2026 und enthält eine Option auf ein weiteres Jahr.

Bundesliga
Premier League
St. Pauli
Brentford
Brighton
Nikola Vasilj

