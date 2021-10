„Froh und erleichtert“: Werner bricht den Bann

Es schien wie verhext: Schon nach vier Minuten vergab Timo Werner seine erste große Torchance, kurz vor Ende der ersten Halbzeit wurde ein Treffer des deutschen Nationalspieler nach VAR-Check aberkannt und in der 72. Minute scheiterte Werner am herausragend parierenden Alex McCarthy.

Dass der FC Chelsea letztlich aber doch noch mit 3:1 gegen den FC Southampton gewann, war dann Werner Führungstor in der 84. Minute zu verdanken, als er aus Nahdistanz zum 2:1 einschob. Werner erstes Premier-League-Tor nach neun Spielen ohne Treffer.

„Wir sind sehr froh und erleichtert, dass er so spät noch getroffen hat. Das war ein sehr wichtiges Tor. Er war dort, wo er zu sein hatte“, freute sich Trainer Thomas Tuchel hinterher über den Sieg und die Tabellenführung – aber ganz sicher auch für Werner, der endlich mal wieder der Kernkompetenz eines Stürmers nachkam.

Mit Selbstvertrauen zum DFB-Team

Mit neuem Selbstbewusstsein geht es für den 25-Jährigen nun also zur Nationalmannschaft. Dort lief es unter Hansi Flick zuletzt ohnehin gut. Zwar vergab Werner auch im DFB-Dress große Torchancen, aber er erzielte in drei Partien unter Flick auch jeweils ein Tor. Weitere sollen folgen – wie auch in der Premier League. Dann verstummen auch die zuletzt aufkommenden Wechselgerüchte wieder.