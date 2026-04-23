Chelsea: Rosenior-Entlassung dank Exit-Klausel

Der FC Chelsea muss Liam Rosenior nach dessen Entlassung wohl doch nicht das gesamte Gehalt bis zum eigentlichen Vertragsende 2032 zahlen. Wie Fabrizio Romano berichtet, beinhaltete der ungewöhnlich lange Arbeitsvertrag eine Kündigungsklausel, die im Fall der Fälle unter anderem auch die Höhe der Abfindungszahlung regelt.

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Wie viel der 41-jährige gebürtige Londoner nun einstreichen wird, verrät der Transferinsider nicht. Rosenior hatte Chelsea erst Anfang dieses Jahres übernommen. In den fünf Premier League-Spielen vor der Entlassung vollbrachten die Blues das Kunststück, kein einziges Tor zu schießen. Eine solche Negativserie gab es seit 1912 nicht mehr, „das Jahr, in dem die Titanic sank“, wie die ‚BBC‘ anmerkt.