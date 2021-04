Getafe will Aleñá festverpflichten

Der FC Getafe hat angekündigt, Leihgabe Carles Aleñá fest vom FC Barcelona verpflichten zu wollen. „Wir sind sehr zufrieden mit seiner Leistung und mit dem, was er uns bringt. Wenn Barça ihn nächstes Jahr nicht einsetzen will und sie ihn verkaufen oder transferieren wollen, werden wir versuchen, ihn bei uns zu behalten“, erklärt Präsident Ángel Torres im Gespräch mit der ‚Sport‘. Der 23-jährige Aleñá steht noch bis 2022 in Katalonien unter Vertrag.

Lediglich zu fünf Einsätzen und insgesamt 170 Minuten Spielzeit kam der Mittelfeldspieler in der Hinrunde für die Blaugrana. In Getafe läuft es für den Spanier nun deutlich besser. In jeder Partie seit seinem Leihwechsel stand der Hochveranlagte auf dem Platz, erzielte ein Tor und legte zwei weitere auf. Im Sommer geht es für Aleñá erstmal zurück. Ob er eine Zukunft bei Barça hat, ist aber ungewiss. Schon jetzt herrscht großer Konkurrenzkampf im Mittelfeld, nach aktuellem Stand könnte auch noch Georginio Wijnaldum (30) zum Team stoßen. Die Chancen für Getafe stehen also gar nicht mal schlecht.