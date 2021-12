„Beschlossene Sache“: Chelsea vor Wintertransfer?

Der FC Chelsea hat womöglich den ersten Neuzugang für das Januartransferfenster an der Angel. Laut dem ungarischen Nationaltrainer Marco Rossi steht Abwehrspieler Attila Szalai vor dem Wechsel an die Stamford Bridge. Gegenüber ‚calciomercato.com‘ sagt der Italiener: „Ich glaube, er geht zu Chelsea. Natürlich wurde er von wichtigen Vereinen in Spanien beobachtet, aber offenbar ist sein Wechsel zu Chelsea beschlossene Sache.“ Im Gespräch war zuletzt eine Ablöse von rund 20 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erst Anfang des Jahres war Szalai für zwei Millionen Euro von Apollon Limassol zu Fenerbahce gewechselt. Beim türkischen Hauptstadtklub überzeugte der 23-jährige Linksfuß auf Anhieb, von 44 Pflichtspielen verpasste der Abwehrhüne nur eines. Bei Chelsea laufen im Sommer die Verträge von Thiago Silva (37), Antonio Rüdiger (28) sowie Andreas Christensen (25) aus. Szalai könnte daher mithelfen, die Auswirkungen etwaiger Abgänge abzufedern.