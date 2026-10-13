Innenverteidiger Strahinja Pavlovic (25) schwört dem AC Mailand die Treue. Laut ‚Sky Italia‘ verlängert der serbische Nationalspieler seinen ursprünglich bis 2028 datierten Vertrag vorzeitig bis 2031.

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Im Sommer 2024 war Pavlovic für rund 18,5 Millionen Euro von RB Salzburg nach Mailand gewechselt. Bei den Rossoneri verpasste der 1,94 Meter große Linksfuß in der laufenden Serie A-Saison noch keine Minute.