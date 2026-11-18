Trotz eines im Sommer auslaufenden Vertrags hat es Miro Muheim (28) nicht eilig, mit dem Hamburger SV in Vertragsgespräche zu gehen. Das erklärt der Schweizer Nationalspieler gegenüber der ‚Sport Bild‘: „Derzeit gibt es noch keine Gespräche über eine Verlängerung. Zu gegebener Zeit werden wir uns sicher mal zusammensetzen und schauen, was die Zukunft so bringt.“ Dass der Linksfuß bei den Hanseaten verlängert, scheint keineswegs gesichert.

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„Ich spiele seit über fünf Jahren hier, daher ist der Verein natürlich sehr besonders für mich und hat eine tolle Entwicklung genommen. Am Ende muss es nur für beide Seiten passen, dass man gemeinsam den Weg weitergeht“, so Muheim. Klingt so, als würden den Rothosen harte Verhandlungen mit dem gebürtigen Züricher bevorstehen, der zuletzt im defensiven Mittelfeld für Furore sorgte. Der gelernte Außenverteidiger, der 2021 zunächst leihweise und später für 1,5 Millionen Euro fest vom FC St. Gallen verpflichtet wurde, steht bereits bei drei Saisontoren.