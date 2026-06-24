Der VfB Stuttgart kann über den Sommer hinaus mit Chema Andrés planen. Laut der ‚as‘ wird Real Madrid in dieser Transferperiode nicht von der Rückkaufoption Gebrauch machen. Die Königlichen seien überzeugt davon, dass eine weitere Saison beim VfB besser für die Entwicklung des Sechsers ist.

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Der 21-Jährige hatte in den vergangenen Monaten immer wieder betont, dass er eines Tages nach Madrid zurückkehren wolle. Real besitzt eine Rückkaufoption und kann Chema auch im kommenden Jahr für 15 Millionen Euro ins Santiago Bernabéu locken. Von dort hatten die Schwaben den Spanier vor einem Jahr für drei Millionen verpflichtet. In der abgelaufenen Saison machte Chema 39 Pflichtspiele mit dem Brustring.