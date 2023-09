Frankfurt: Rode fällt aus

Eintracht Frankfurt muss bis auf Weiteres auf Sebastian Rode verzichten. Wie der Bundesligist mitteilt, hat sich der 32-jährige Mittelfeldspieler im Heimspiel gegen den FC Aberdeen (2:1) in der Europa Conference League eine Sehnenverletzung in der Wade zugezogen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Rode ist Kapitän der Eintracht und spielt seit 2019 wieder in Frankfurt. In der Bundesliga absolvierte er bereits 227 Spiele, in denen er 26 Torbeteiligungen besteuerte.