Tendenz Trennung: Die Optionen für Peretz

Das Kapitel HSV wird in der Karriere von Daniel Peretz wohl nur ein kurzes bleiben. Eine schnelle Trennung deutet sich an, im Winter könnte er weiterziehen.

von Dominik Sandler - Quelle: Bayern Insider
1 min.
Daniel Peretz im HSV-Dress @Maxppp

Dass Daniel Peretz das Zeug zum Bundesliga-Torhüter hat, davon sind sie beim FC Bayern überzeugt. Auch der 25-Jährige selbst traut sich das zu. Der Hamburger SV hatte das Potenzial des Israeli gesehen und ihn schließlich für ein Jahr aus München ausgeliehen, um Daniel Heuer Fernandes (32) den Platz als Nummer eins streitig zu machen.

D. Peretz Torwart - 25 Jahre Logo Hamburger SV Hamburger SV Israel Israel #18 Daniel Peretz
Tore 0
Gespielte Spiele 7
Gehalt/Monat 125 K€

Vier Monate später lässt sich allerdings konstatieren, dass sich Peretz seine Leihe anders vorgestellt hatte. Immerhin durfte er vor zwei Wochen im Pokal gegen den 1. FC Heidenheim (1:0) ran, ansonsten ist an Heuer Fernandes kein Vorbeikommen. Auch seinen Posten in der Nationalmannschaft hat Peretz mittlerweile verloren. Die Folge: Ein frühzeitiger Abschied aus Hamburg bahnt sich an.

Drei Optionen für Peretz

Das berichtet der ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘. Peretz werde die Rothosen im Winter verlassen, sollte er sich in den kommenden Wochen nicht den Stammplatz im Tor erkämpft haben. Die Tendenz gehe momentan klar in Richtung Leihabbruch. Peretz selbst hatte seinem Unmut schon Anfang Oktober freien Lauf gelassen: „Ich kämpfe mental gegen die Situation an. Vielleicht gibt es im Januar Veränderungen, ich möchte spielen.“

Der Weg würde dann allerdings nicht zurück an die Säbener Straße führen, wo Peretz noch bis 2028 unter Vertrag steht. Aus dem Podcast geht hervor, dass Frankreich, Italien und die englische zweite Liga Optionen darstellen.

