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Brisanter Vorstoß bei Mbangula

von Julian Jasch - Quelle: gianlucadimarzio.com
Samuel Mbangula im Spiel für Werder @Maxppp

Neben dem FC Bologna steigt auch Atalanta Bergamo ins Rennen um Samuel Mbangula (22) ein. Gianluca Di Marzio berichtet von einer ersten Kontaktaufnahme der Italiener beim Flügelflitzer von Werder Bremen. An der Weser steht der Rechtsfuß bis 2030 unter Vertrag.

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Brisant an der Entwicklung: Atalanta hat es eigentlich auf Bologna-Profi Jonathan Rowe (23) abgesehen. Weil der Deal trotz eines 40-Millionen-Angebots auf der Kippe steht, beschäftigt man sich in Bergamo wohl ausgerechnet mit Mbangula.

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