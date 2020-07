M’gladbach: Lang sucht neuen Verein

Michael Lang kehrt zur neuen Saison zu Borussia Mönchengladbach zurück, würde den Niederrhein aber am liebsten direkt wieder verlassen. Wie die ‚Rheinische Post‘ berichtet, schaut sich der Berater des Schweizers derzeit nach einem neuen Arbeitgeber um.

In Gladbach steht der 29-Jährige noch bis 2022 unter Vertrag. Lang war in der vergangenen Saison an den SV Werder Bremen verliehen, konnte sich dort aber nicht für eine Festanstellung empfehlen. Insgesamt kam der zu lediglich neun Ligaeinsätzen. In Gladbach hat er kaum Aussichten auf mehr Einsatzzeiten.