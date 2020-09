Schalke: Folgt Baum auf Wagner?

David Wagners Entlassung am heutigen Sonntagvormittag war nur logisch. Nach der Negativentwicklung der vergangenen Monate war der 48-Jährige schlichtweg nicht mehr tragbar.

Das heißt allerdings nicht, dass Schalke 04 bereits eine vorgefertigte Lösung in der Hinterhand hat. Gehandelt wurde bis dato unter anderem Marc Wilmots. Außerdem im Rennen: Ralf Rangnick (zuletzt RB Leipzig), Sandro Schwarz (zuletzt Mainz 05), Dimitrios Grammozis (zuletzt Darmstadt 98) und Alexander Zorniger (zuletzt Bröndby IF).

Als Favoriten auf den Posten nennt ‚Sky‘ nun Manuel Baum, der aktuell die deutsche U18-Nationalmannschaft trainiert. Eine Lösung mit Ausbilder Norbert Elgert als Interimstrainer am kommenden Samstag gegen Leipzig sei denkbar (beachte das Update unter dem Artikel). Dauerhaft will Elgert aber nicht ins Profigeschäft wechseln, wie er in der Vergangenheit bereits mehrfach deutlich machte.

