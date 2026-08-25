Eintracht zaubert Stürmer aus dem Hut

Vor den Kulissen hat Eintracht Frankfurt aktuell vor allem die Defensive im Visier: Die Torwartsituation rund um die Verpflichtung von Noah Atubolu (24/SC Freiburg) und den eigentlich geplanten Verkauf von Michael Zetterer (31) ist weiter ungeklärt. Für die Abwehr wurde zuletzt Youri Baas (23/Ajax Amsterdam) sowie bereits seit längerem Lilian Brassier (26/Stade Rennes) gehandelt.

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Aber auch die Offensive soll noch einen neuen Anstrich erhalten. Wie der argentinische ‚TyC Sports‘-Journalist Germán García Grova berichtet, haben sich die Hessen bei CA San Lorenzo nach Rodrigo Auzmendi erkundigt. In Buenos Aires steht der Argentinier zwar offiziell nur als Leihspieler unter Vertrag, San Lorenzo verfügt aber über eine Kaufoption in Höhe von rund 3,5 Millionen Euro.

Weiter als über die bloße Kontaktaufnahme zum argentinischen Erstligisten ist das Interesse der Frankfurter aber ohnehin noch nicht hinausgegangen. Demnach hat der Bundesligist bislang lediglich die möglichen Transferkonditionen erfragt. Der Leihvertrag des 25-jährigen Mittelstürmers ist noch bis Ende dieses Jahres datiert, dann würde es zum mexikanischen Stammverein FC Querétaro zurückgehen.