Kommentar 1
Bundesliga

BVB-Lazarett: Kovac gibt Auskunft

von Julian Jasch
1 min.
Karim Adeyemi mit Niko Kovac @Maxppp

Niko Kovac hat sich zur Verletzungssituation von Karim Adeyemi (24) geäußert. Im Anschluss an den gestrigen 2:1-Sieg über den VfL Wolfsburg sagte der Fußballlehrer gegenüber Medienvertretern: „Er hat es gestern im Abschlusstraining nochmal probiert, aber es ging nicht. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er länger ausfällt.“

Außerdem glaubt Kovac an eine baldige Rückkehr von Marcel Sabitzer (31), der seit ein paar Wochen mit Wadenproblemen zu kämpfen hat. „Ich hoffe, dass er gegen Mainz wieder eine Alternative ist, zumindest für die Bank. Sonst danach gegen Atalanta“, führte der 54-Jährige aus. Etwas länger dauert es bei Emre Can (30). Adduktorenbeschwerden zwingen den Kapitän wohl noch „zwei, drei Wochen“ zum Zuschauen, so Kovac. Im Fall von Filippo Mané (20) wird es bekanntlich bis März dauern, bis er wieder auf den Platz zurückkehrt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Top-Kommentare
