Topklub ruft: WM-Fahrer Akliouche gibt Wechselzusage

Paris St. Germain hat dieser Tage die besten Chancen auf eine Verpflichtung von Maghnes Akliouche (24). Fabrizio Romano berichtet, dass der französische Spitzenklub das Rennen um den Flügelstürmer von der AS Monaco anführt. Auch Klubs aus der Premier League strecken die Fühler nach dem Linksfuß aus, drohen aber leer auszugehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato hat Akliouche den Parisern bereits die Wechselzusage gegeben. Gespräche mit PSG-Coach Luis Enrique haben den WM-Fahrer der Équipe Tricolore in dieser Entscheidung bestärkt.

PSG will zunächst zeitnah den Verkauf von Kang-In Lee (25) an Atlético Madrid unter Dach und Fach bringen, 30 Millionen Euro Ablöse stehen für den Südkoreaner im Raum. Im Anschluss soll der Transfer von Akliouche, dem in der abgelaufenen Spielzeit für Monaco 18 Scorerpunkte (sieben Tore, elf Vorlagen) in 43 Pflichtspielen gelangen, vorangetrieben werden.