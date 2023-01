United diskutiert Pellistri-Zukunft

Manchester United will zeitnah eine Lösung für Offensivtalent Facundo Pellistri finden, das derzeit wenig Spielzeit bei den Red Devils erhält. Laut Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano ist eine Gesprächsrunde angesetzt, in der über einen möglicher Leihwechsel im Januar gesprochen werden soll. Für die Profis kam Pellistri in dieser Saison nur sechs Minuten zum Einsatz. In seinem Heimatland Uruguay genießt der 21-Jährige dagegen ein höheres Standing.

Bei der Weltmeisterschaft in Katar stand Pellistri in allen drei Gruppenspielen auf dem Platz. Eine Torbeteiligung gelang dem Rechtsaußen allerdings nicht. Dennoch ist die Nachfrage am Youngster groß. Romano zufolge haben der FC Valencia, Flamengo sowie der FC Bologna Interesse angemeldet. Pellistris Vertrag bei United läuft noch bis 2025. Die vergangenen eineinhalb Jahre verbrachte der Rechtsfuß auf Leihbasis bei Deportivo Alavés (insgesamt 35 Einsätze).

