HSV: Capaldo günstiger als gedacht?

Der Hamburger SV greift für die Verpflichtung von Nicolás Capaldo (26) wohl doch nicht so tief in die Tasche, wie bislang angenommen wurde. Eine Sockelablöse über 2,1 Millionen Euro fließt nach Informationen der ‚Bild‘ an RB Salzburg. Zuzüglich Boni würden die Rothosen laut dem Boulevardblatt maximal 2,9 Millionen lockermachen.

Bislang wurde davon ausgegangen, der Bundesliga-Aufsteiger zahle für Capaldo zwischen drei und 4,5 Millionen Euro. In der Hansestadt soll der argentinische Mittelfeldspieler, der dem Vernehmen nach bis 2028 unterschrieben hat, dabei helfen, den Abgang von Ludovit Reis (25) zum FC Brügge zu kompensieren.