Zweitliga-Wechsel für Rapp

Dynamo Dresden verstärkt den Kader für die kommende Spielzeit mit einem erfahrenen Profi. Nicolai Rapp (29) verlässt den Karlsruher SC und unterschreibt bei den Sachsen bis 2029. Für den Wechsel wurde dem Vernehmen nach keine Ablöse fällig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nicolai #Rapp wechselt vom Karlsruher SC nach Elbflorenz und läuft zukünftig mit der Rückennummer 6 für Schwarz-Gelb auf. Herzlich willkommen bei Dynamo! ✍️👉 https://t.co/vXZzEebUck #sgd1953 pic.twitter.com/2ZvShzMTDB — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) June 19, 2026

Der Sechser spielte seit 2024 für den KSC. Auf dem Konto von Rapp stehen inzwischen 211 Spiele in der 2. Bundesliga, außerdem neun Einsätze in der Bundesliga und 16 DFB-Pokal-Partien. „Ich freue mich unglaublich die Mannschaft sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenzulernen. Der Verein hat in der Rückrunde beeindruckende Spiele gezeigt und ich bin mir sicher, dass der Spielstil des Trainers sehr gut zu meiner Art und Weise passen kann“, so Rapp über seine Unterschrift.