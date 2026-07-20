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Schnelles Comeback: Geheimes Guardiola-Treffen enthüllt

Nach zehn Jahren brach Pep Guardiola seine Zelte bei Manchester City in diesem Sommer ab. Kehrt der Taktikfuchs zeitnah schon wieder auf die Trainerbank zurück?

von Julian Jasch - Quelle: Sky Italia
1 min.
Guardiola bei einer PK @Maxppp

Nach drei verpassten Teilnahmen will Italien 2030 endlich wieder bei der WM mit dabei sein – im besten Fall mit Starcoach Pep Guardiola. Aber lässt sich der 55-jährige Katalane von einer Zusammenarbeit überzeugen?

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‚Sky Italia‘ berichtet zumindest von Verhandlungen zwischen Guardiola und dem italienischen Verband. Konkret sollen Paolo Maldini (Technischer Direktor) und Leonardo (Berater) das Wochenende in Barcelona verbracht haben, um Guardiola den Job schmackhaft zu machen.

Der Übungsleiter war in der zurückliegenden Dekade für Manchester City verantwortlich und wollte nun eigentlich ein Sabbatjahr einlegen. Ob er seine Meinung angesichts des verlockenden Angebots ändert, bleibt abzuwarten. Alternativ beschäftigt sich die stolze Fußballnation auch mit Andrea Pirlo (United FC) und Europameister-Coach Roberto Mancini.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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