DFB-Kader: Löw nominiert zwei Debütanten

Auf die Nationalmannschaft kommen intensive Tage zu. Am kommenden Mittwoch trifft die Löw-Elf beim Testspiel in Köln zunächst auf die Türkei. Im Anschluss stehen die beiden Nations League-Spiele in Kiew gegen die Ukraine und erneut in Köln gegen die Schweiz an.

Die Bayern-Profis Manuel Neuer, Niklas Süle, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry sowie Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg von RB Leipzig und Toni Kroos werden erst nach dem Türkei-Spiel zur Mannschaft stoßen. Mahmoud Dahoud und Jonas Hofmann sind das erste Mal für die deutsche A-Nationalmannschaft nominiert.