Reals früher Anlauf bei Vuskovic

Der Weg von Luka Vuskovic (19) hätte offenbar schon in ganz jungen Jahren zu Real Madrid führen können. Informationen von ‚ESPN‘ zufolge standen die Königlichen kurz vor der Verpflichtung des Innenverteidigers, als dieser noch in seiner kroatischen Heimat für Hajduk Split spielte. Anfang Februar kamen zudem Berichte auf, dass Vuskovic 2023 auch dem FC Bayern angeboten wurde.

Das Abwehrjuwel unterschrieb stattdessen im September 2023 bei Tottenham Hotspur, wo er noch heute unter Vertrag steht. Derzeit ist der Rechtsfuß an den Hamburger SV verliehen und zählt dort mit beeindruckenden Leistungen zu den Shootingstars der Bundesliga-Saison. Wie es im Sommer für Vuskovic weitergeht, ist offen. Insbesondere der FC Barcelona zeigt Interesse und hat bereits erste Gespräche mit der Spielerseite geführt.