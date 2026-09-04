Neuer Vertrag für Ex-Hamburger Onana

Amadou Onana bleibt langfristig Spieler von Aston Villa. Nach FT-Informationen wird der defensive Mittelfeldspieler seinen ursprünglich bis 2029 datierten Kontrakt bei den Villans vorzeitig um zwei Jahre bis 2031 verlängern.

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Der Zeitpunkt der Vertragsverlängerung kommt durchaus überraschend. Onana hatte sich bei der Weltmeisterschaft im Einsatz für die belgische Nationalmannschaft das Kreuzband gerissen und fällt bis auf Weiteres aus. Ist der 25-Jährige fit, zählt er beim Klub aus Birmingham jedoch zu den Leistungsträgern.