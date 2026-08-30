Borussia Dortmund prüft nach dem Verletzungsschock um 26-Millionen-Neuzugang Giannis Konstantelias (23) diverse Transferoptionen. Laut der ‚Bild‘ spielt in den Überlegungen auch Nick Woltemade (24) eine Rolle.

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Aus finanzieller Sicht wäre für den BVB wohl nur eine Leihe möglich. Erst vor einem Jahr hatte Newcastle United 75 Millionen Euro an den VfB Stuttgart gezahlt, Woltemades Vertrag läuft bis 2031.

Die Dortmunder sollen schon im April erstmals über den DFB-Kicker nachgedacht haben. Der zu diesem Zeitpunkt neu installierte Sportdirektor Ole Book hatte Woltemade einst per Leihe aus Bremen nach Elversberg geholt.

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Woltemade wäre in der BVB-Offensive flexibel einsetzbar, kann auch die Konstantelias-Position im offensiven Mittelfeld einnehmen. Bei Newcastles Liga-Auftakt gegen den FC Liverpool (2:2) saß Woltemade 90 Minuten auf der Bank, gegen Tottenham Hotspur (2:0) kam er gestern zu einem 19-Minuten-Einsatz.