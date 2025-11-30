Verstärkt sich die TSG im Winter?

Die TSG Hoffenheim steht vor einer entspannten Transferperiode. Gegenüber dem ‚kicker‘ sagt Geschäftsführer Sport Andreas Schicker: „Im letzten Winter mussten wir etwas machen, das ist diesmal nicht der Fall. Wir werden auch die Gespräche starten, wo es um auslaufende Verträge geht, um Klarheit zu schaffen. Es ist schon so, dass wir der Mannschaft absolut vertrauen, aber punktuell haben wir immer die Augen offen.“

In der vergangenen Saison stand die TSG zur Winterpause bei 14 Punkten, nach dem 3:0-Sieg gegen den FC Augsburg hat das Team von Christian Eichner nach zwölf Spieltagen jetzt schon 23 Zähler. Aktuell liegt Hoffenheim damit auf Rang fünf.