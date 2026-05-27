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Offiziell Bundesliga

Nübel-Abschied besiegelt

von Martin Schmitz - Quelle: vfb.de
1 min.
Alex Nübel im VfB-Dress @Maxppp

Alexander Nübel und der VfB Stuttgart gehen nun auch offiziell getrennte Wege. Das geben die Schwaben bekannt: „Nach drei erfolgreichen Spielzeiten endet die Leihbasis von Alexander Nübel beim VfB. Wir sagen: ‚Danke, Alex, für die gemeinsame Zeit.‘“ Seit Sommer 2023 war der 29-Jährige auf Leihbasis vom FC Bayern München für den VfB aufgelaufen.

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Ein letztes Mal „Nübel, Nübel, Nübel!“

Nach drei erfolgreichen Spielzeiten endet die Leihe von Alexander Nübel beim VfB. Wir sagen: „Danke, Alex, für die gemeinsame Zeit!“

Zur Meldung:

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Während Stuttgart wohl mit Eigengewächs Dennis Seimen (20) im Tor plant, ist unklar, wie es für Nübel in der kommenden Spielzeit weitergeht. Der FC Bayern hat sich bereits auf ein Torwarttrio festgelegt, für den WM-Fahrer ist daher kein Platz beim Rekordmeister. Eine Rückkehr zum VfB ist aus finanzieller Sicht nicht realisierbar, stattdessen könnte ein Wechsel ins europäische Ausland erfolgen. Manchester City und Juventus Turin zählen zu den Interessenten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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