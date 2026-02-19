Bayern bei Sturm-Juwel unter Zugzwang

Der FC Bayern muss sich für eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags von Philipp von Taube strecken. Der Nachwuchsstürmer stellt laut der ‚Bild‘ die Bedingung, dass ihm der Rekordmeister eine Perspektive bietet, die einen baldigen Einstieg in den Profifußball vorsieht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Andernfalls ist der 16-Jährige dem Bericht zufolge bereit, den Verein zu verlassen. An Interessenten für den großgewachsenen Torjäger, der bislang 13 Tore in 15 Spielen für die U17 erzielte, mangele es nicht. Pikant: Von Taube wird von derselben Agentur wie Adin Licina (19) beraten, der erst im Winter von Bayern zu Juventus Turin gewechselt war.