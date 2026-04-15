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Gespräche laufen: Neuer Klub für Kwasniok?

von Dominik Sandler - Quelle: ka-news | kicker
1 min.
Lukas Kwasniok für Paderborn im Einsatz @Maxppp

Schon zur neuen Saison könnte Lukas Kwasniok wieder in der 2. Bundesliga landen. Wie ‚ka-news‘ und der ‚kicker‘ berichten, steht Kwasniok beim Karlsruher SC weit oben auf der Liste möglicher Nachfolger von Christian Eichner. Sogar von Gesprächen auf Gran Canaria, wo der Trainer nach dem Köln-Aus derzeit Urlaub macht, ist die Rede.

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Offen ist allerdings, ob sich der KSC die Dienste des 44-Jährigen leisten könnte. Sollte der FC absteigen, wäre Kwasniok ablösefrei, andernfalls läuft sein Vertrag noch bis 2028. Möglich ist laut ‚ka-news‘ neben einer Ablöse auch, dass sich Köln und der KSC das Gehalt in der kommenden Saison teilen. Zuletzt war Kwasniok darüber hinaus beim VfL Wolfsburg im Gespräch.

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