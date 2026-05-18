Schalke-Zukunft: Dzeko spricht über wichtiges Detail

Die Zukunft von Edin Dzeko beim FC Schalke 04 bleibt weiterhin offen. Gegenüber dem ‚kicker‘ äußert sich der 40-Jährige erneut zu einem möglichen Karriereende und seiner Rolle in der kommenden Saison. Auf die Frage, ob er sich künftig auch als Joker sehen könne, erklärt Dzeko: „Ich bin eigentlich nie ein Joker gewesen. Ich weiß, dass ich nicht mehr der Jüngste und derselbe wie vor zehn Jahren bin, deshalb ist es umso wichtiger darüber zu sprechen, was Schalke von mir erwarten würde.“

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Auch das mögliche Karriereende beschäftigt den bosnischen Angreifer. „Dafür ist man als Fußballer vielleicht nie bereit. Ich habe 20 überragende Jahre im Fußball hinter mir und bin stolz auf alles, was ich geschafft habe. Ich bin niemand, der schnelle Entschiedungen trifft“, so Dzeko weiter.