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Weltmeisterschaft

Bittere Nachricht für Neymar

von David Hamza
1 min.
Warum immer ich, fragt sich Neymar @Maxppp

Neymar (34) muss seine Hoffnungen auf ein Comeback in der brasilianischen Nationalmannschaft vorerst begraben. Für die Ende März stattfindenden Testspiele gegen Frankreich und Kroatien schaffte es der Profi des FC Santos wider Erwarten nicht in den Kader von Carlo Ancelotti. Sein 128. und bislang letztes Spiel für Brasilien bestritt Neymar im Oktober 2023.

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CONVOCADOS! 📋

O mister Ancelotti divulgou a lista de jogadores convocados para os amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, nos Estados Unidos.

BATE NO PEITO!

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Erstmals seit einem Jahr wieder im Aufgebot befindet sich unterdessen Endrick (19). Der Stürmer von Real Madrid blüht bei seinem Leihklub Olympique Lyon auf, kommt in zwölf Einsatzen auf zehn Torbeteiligungen (sechs Tore, vier Assists).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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