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Bundesliga

Doan-Einigung: Sechs schnelle Abgänge in Frankfurt?

Zwei Tage vor dem Deadline Day kündigen sich bei Eintracht Frankfurt einige Abgänge an. Auch Ritsu Doan ist mit einem anderen Verein auf einen Nenner gekommen.

von Julian Jasch - Quelle: Sky
1 min.
Ritsu Doan beim Testspiel der Eintracht @Maxppp

Ritsu Doan (28) hat sich mit Al Ittihad auf eine Zusammenarbeit verständigt. Das ist einem Bericht von ‚Sky‘ zu entnehmen. Über die Einigung sei Eintracht Frankfurt zudem informiert.

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Während dem japanischen Flügelflitzer ein Jahresgehalt von neun Millionen Euro netto winkt, liegt in Frankfurt ein Angebot über 18 Millionen Euro auf dem Tisch. Abzuwarten bleibt, ob bis zum Deadline Day eine Übereinkunft zwischen den Klubs erzielt wird.

Heftiger Aderlass?

Damit nicht genug: Neben Doan könnten gleich vier weitere Eintracht-Profis bis Dienstag den Abflug machen. Innenverteidiger Arthur Theate (26) steht vor einer Leihe zum FC Bologna, Flügelflitzer Jean-Mattéo Bahoya (21) zieht es womöglich zu Hull City.

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Die Premier League klopft außerdem bei Hugo Larsson (22) an. Der Mittelfeldspieler hat Gespräche mit zwei Vereinen von der Insel geführt, darunter Crystal Palace. Laut ‚Transfermarkt.de‘ handelt es sich beim zweiten Larsson-Interessenten um den FC Brentford, ‚Sky‘ spricht in dem Kontext allerdings vom FC Fulham. Darüber hinaus könnte es Linksverteidiger Niels Nkounkou (25) in seine französische Heimat zum OGC Nizza verschlagen.

Und SGE-Sportvorstand Markus Krösche soll auch vor dem Aus stehen. Nach dem gestrigen 3:3-Remis gegen Union Berlin sagte er: „Wir sprechen heute über Fußball. Das ist das Wichtigste. Und wir werden auch nächste Woche über Fußball sprechen. Von daher lasst es uns beim Fußball belassen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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