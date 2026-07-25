Malheiro aus Dubai in die Bundesliga?

Rechtsverteidiger Pedro Malheiro könnte beim SC Freiburg landen. Laut dem Journalisten Sebastião Sousa-Pinto haben die Breisgauer bereits erste Gespräche mit dessen Klub Al Wasl geführt und die Bedingungen für einen Transfer abgeklopft. Malheiro selbst wolle wieder in den europäischen Klubfußball zurückkehren.

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Der 25-jährige Portugiese war erst vor einem Jahr für über sechs Millionen Euro von Trabzonspor nach Dubai gewechselt. Der ehemalige U21-Nationalspieler steht bei Al Wasl eigentlich noch bis 2029 unter Vertrag. Er plant aber seinen vorzeitigen Abflug.