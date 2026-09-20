Koundé am Tiefpunkt: Nur ein kleiner Hoffnungsschimmer

Jules Koundé hat beim FC Barcelona dieser Tage einen schweren Stand. Lange Zeit als feste Größe in der katalanischen Abwehr geschätzt, kam der französische Nationalspieler (56 Länderspiele) zuletzt in drei aufeinanderfolgenden Partien – gegen Levante, Santander und Sevilla – keine einzige Minute zum Einsatz.

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Besonders bitter: Der Verteidiger kehrte gestern nach Sevilla ins Sánchez-Pizjuán zurück, wurde dort von seinen ehemaligen Fans herzlich empfangen, verfolgte aber das gesamte Spiel von der Bank aus.

Sein Saisonstart unterstreicht den deutlichen Statusverlust in den Plänen von Hansi Flick. Koundé stand in den ersten acht Spielen von Barça nur zweimal in der Startelf. Der Aufstieg von Xavi Espart (19) und die guten Leistungen von Eric Garcia (25) auf der Rechtsverteidiger-Position haben seine Spielzeit erheblich reduziert. Eine neue Situation für den Franzosen, der in den vergangenen Spielzeiten noch eine der tragenden Säulen in der Abwehr war.

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Christensen-Verletzung als Chance

Ausgerechnet der Ausfall eines Teamkollegen könnte die Situation nun grundlegend verändern. Andreas Christensen fällt mit einer Zerrung im linken Oberschenkel mehrere Wochen aus. Eine Stelle im Abwehrzentrum, in dem Koundé früher beheimatet war, wird nun also vorerst frei.

ℹ️ MEDICAL UPDATE 👇



Tests carried out have confirmed that first-team player Andreas Christensen has a muscle injury to the rectus femoris of his left quadriceps. He will be sidelined for the next few weeks, and his recovery will determine when he is available to return. pic.twitter.com/MltKb6jsKg — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 20, 2026

Koundé scheint jedenfalls entschlossen, das Blatt zu wenden. Berichten von ‚Sport‘ zufolge war er der einzige Barça-Spieler, der nach dem 3:1-Sieg in Sevilla trainierte. Der Verteidiger weiß, dass er sich das Vertrauen von Flick zurückerarbeiten muss. Die anstehende Länderspielpause könnte ihm dabei helfen, wieder in den Rhythmus zu finden, da er in den Kader der französischen Nationalmannschaft berufen wurde.